Українська співачка Оля Полякова, яка кілька днів тому розповіла про швидкий вихід нової пісні, висловилася в інтерв'ю про операцію своєї дочки і її самопочуття.

Оля Полякова і DZIDZIO-близькі друзі, тому артистка відвідала прем'єру його фільму " де гроші?"і встигла також поспілкуватися перед показом з телеведучою Катериною Осадчою.

Осадча поцікавилася, чи не образилася співачка на одного, що той не запросив її зніматися в новій комедії, а також згадала, що нещодавно дочка Олі Полякової потрапила в лікарню.

"Оля, Маша у тебе часто коментує в Instagram практично все, що з нею відбувається. Але що ж сталося?» - запитала Осадча у Полякової.

«У Маші була дуже серйозна ситуація, її прооперували. Було дуже страшно, тому що такі речі трапляються раптово. У неї дуже сильно болів живіт, хворів два дні. І ось коли вже її забрали на УЗД, сказали, що треба термінова операція і відвезли.

Зараз все в порядку, дитина здорова. Але до бабки треба сходити " - пожартувала в кінці Полякова.

Ми також писали, торішній перенесений концерт з минулого року на цей, який повинен пройти на початку наступного місяця, користувачі Instagram також зустріли неоднозначно. Тим не менш, зірка продовжує показувати різні відео, щоб привернути увагу.

Полякова записала ролик в новому образі-маленьке яскраво-рожеве лакове плаття, пишна зачіска і вечірній макіяж перетворили Полякову в типову «королеву ночі».

Нагадаємо, що Оля Полякова показала, чим закінчився її похід в салон краси.

Як повідомляла Politeka, Полякова в сукні з ефектним розрізом запалила на паркеті "Танців з зірками".

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