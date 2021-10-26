Українська співачка Оля Полякова, яка кілька днів тому розповіла про швидкий вихід нової пісні, висловилася в інтерв'ю про операцію своєї дочки і її самопочуття.
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Осадча поцікавилася, чи не образилася співачка на одного, що той не запросив її зніматися в новій комедії, а також згадала, що нещодавно дочка Олі Полякової потрапила в лікарню.
"Оля, Маша у тебе часто коментує в Instagram практично все, що з нею відбувається. Але що ж сталося?» - запитала Осадча у Полякової.
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«У Маші була дуже серйозна ситуація, її прооперували. Було дуже страшно, тому що такі речі трапляються раптово. У неї дуже сильно болів живіт, хворів два дні. І ось коли вже її забрали на УЗД, сказали, що треба термінова операція і відвезли.
Зараз все в порядку, дитина здорова. Але до бабки треба сходити " - пожартувала в кінці Полякова.
Ми також писали, торішній перенесений концерт з минулого року на цей, який повинен пройти на початку наступного місяця, користувачі Instagram також зустріли неоднозначно. Тим не менш, зірка продовжує показувати різні відео, щоб привернути увагу.
Полякова записала ролик в новому образі-маленьке яскраво-рожеве лакове плаття, пишна зачіска і вечірній макіяж перетворили Полякову в типову «королеву ночі».
Нагадаємо, що Оля Полякова показала, чим закінчився її похід в салон краси.
Як повідомляла Politeka, Полякова в сукні з ефектним розрізом запалила на паркеті "Танців з зірками".
Також Politeka писала, що Полякова після особливих процедур різко помолодшала: "який овал обличчя...".