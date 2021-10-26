Украинская певица Оля Полякова, которая несколько дней назад рассказала о скором выходе новой песне, высказалась в интервью об операции своей дочери и ее самочувствии.

Оля Полякова и DZIDZIO – близкие друзья, поэтому артистка посетила премьеру его фильма «Где деньги?» и успела также пообщаться перед показом с телеведущей Катериной Осадчей.

Осадчая поинтересовалась, не обиделась ли певица на друга, что тот не пригласил ее сниматься в новой комедии, а также вспомнила, что недавно дочь Оли Поляковой попала в больницу.

«Оля, Маша у тебя часто комментирует в Инстаграм практически все, что с ней происходит. Но что же случилось?» - спросила Осадчая у Поляковой.

«У Маши была очень серьезная ситуация, ее прооперировали. Было очень страшно, потому что такие вещи случаются внезапно. У нее очень сильно болел живот, болел два дня. И вот когда уже ее забрали на УЗИ, сказали, что надо срочная операция и увезли.

Сейчас все в порядке, ребенок здоров. Но к бабке надо сходить» - пошутила в конце Полякова.

Мы также писали, прошлогодний перенесенный концерт из прошлого года на этот, который должен пройти в начале следующего месяца, пользователи Инстаграм также встретили неоднозначно. Тем не менее, звезда продолжает показывать разные видео, чтобы привлечь внимание.

Полякова записала ролик в новом образе – маленькое ярко-розовое лаковое платье, пышная прическа и вечерний макияж превратили Полякову в типичную «королеву ночи».

Напомним, что Оля Полякова показала, чем закончился ее поход в салон красоты.

Как сообщала Politeka, Полякова в платье с эффектным разрезом зажгла на паркете "Танців з зірками".

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