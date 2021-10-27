Известный украинский певец DZIDZIO показался с букетом цветов, рассказав на своей странице в Инстаграм о радостном событии для них с Олей Поляковой.

Как пишет Politeka.net, артист поделился эмоциями после премьеры их с Олей новой совместной песни под названием «Щасливі люди». Важное событие для исполнителей состоялось 26 октября во время шоу Поляковой.

В своем Инстаграм Дзидзьо поделился фото, сделанным за кулисами концерта. Для выступления певец выбрал эффектный образ с черно-синим нарядом, напоминающим халат. В руках он держал большой букет розовых роз. Стильные очки дополняли образ артиста, делая его еще более запоминающимся.

«Оля, ты королева. Спасибо тебе за вчерашнее шо. Люблю тебя. Счастливые люди на Земле», - подписал снимок Дзидзьо.

Его поклонники не смогли пройти мимо.

«Это что домашний халатик», «Не, ну... куда бы элегантнее, достойнее смотрелись бы в смокинге или хорошем классическом костюме. Красивый же мужчина. Но пора уже сменить такой домашний халат на мужскую одежду для выхода в свет», «Ух…красавчик», «Красавчик. А мы любим вас», «Розовые розы, Светке Соколовой ууу», «Шикарен только из-за вас смотрю Маску», - пишут люди.

Отметим, что в этом году Дзидзьо развелся со своей женой, Ярославой Притулой. Сейчас бывшая супруга артиста выступает сольно под псевдонимом Slavia.

Напомним, Slavia рассказала Осадчей правду о подаренной Dzidzio квартире.

Как сообщала Politeka, Slavia без прикрас выдала Осадчей, что все-таки связывало Dzidzio c Цибульской.

Также Politeka писала, что Полякова рассказала, какая женщина нужна разведенному Dzidzio.