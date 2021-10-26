Певица SLAVIA (Ярослава Притула), которая развелась с DZIDZIO (Михаил Хома), прокомментировала свои упреки в адрес певицы Оли Цибульской.

Об этом Slavia сказала в интервью Екатерине Осадчей. По словам экс-жены Дзидзьо, некоторым артисткам было выгодно сделать так, чтобы все думали, будто у них был роман.

Осадчая спросила, говорит ли сейчас Slavia об Оле Цибульской.

«Да я намекаю именно на эту артистку. Но, на самом деле между ними ничего не было, и быть не может», - ответила певица.

Также Slavia рассказала, как сейчас относится к DZIDZIO.

«Я горжусь им. Я горжусь нашими отношениями, потому что 20 лет не каждый может пройти. Это такой путь становление личностей, который мы прошли с малого. Мы были подростками, и тут Михаил вырос до суперзвезды. Я считаю, что это такой самый тяжелый этап был в наших отношениях. Поэтому я не понимаю, как можно остаться врагами», - сказала она.

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