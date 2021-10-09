Певица SLAVIA (Ярослава), бывшая супруга Дзидзьо (Михаила Хомы), показала, как проводит романтическую субботу, а также интересный презент.

Как пишет Politeka.net, Михаил и Ярослава женились в 2013. Но уже в этом году пара объявила о разводе. Несмотря на это Хома оставил певице роскошную квартиру под Киевом. SLAVIA активно занялась своей карьерой, продвигая свою музыку в массы. Не забывает певица и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом сторис Ярослава показала, как сидит на летней площадке на Днепре в Киеве. Звезда показала бокал с игристым вином, которое пузырилось.

"Можете подумать, что это мясо. Но это не мясо, это мой любимый лосось. Мясо я не люблю. Я люблю солнечную погоду и блики на воде", - сказала Ярослава.

На последнем фото в сторис Ярослава была в жакете и юбке, а образ дополнила стильными очками. В руках певица держала роскошную розу.

Напомним, SLAVIA жестко ответила Цибульской, высказавшись о ее отношениях с Дзидзьо

А еще Politeka сообщала, что экс-жена Дзидзьо Slavia в пикантной позе показала, как расслабляется после развода

Также Politeka писала, что SLAVIA после развода с Дзидзьо разоткровенничалась об отношении к экс-мужу



