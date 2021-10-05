Украинская певица SLAVIA обвинила Олю Цибульскую в попытке пропиариться за счет ее развода с исполнителем Дзидзьо.
Ярослава Хома (настоящее имя SLAVIA) в интервью «КП в Украине» призналась, что изначально хотела развестись с Михаилом Хомой, который выступает под псевдонимом Дзадзьо, по-тихому. Однако, журналисты «подловили» ее мужа, и новость об их расставании стала достоянием общественности.
Масла в огонь подлили слова кумы Дзидзьо, Оли Цибульской. В свое время та косвенно указала на то, что SLAVIA якобы обвиняет ее в том, что она «увела» Михаила.
«Как-то одна артистка сказала в «Светской жизни», не буду называть ее имя, будто я или какие-то мои люди начали ее хейтить. И сделала она все очень хитро. Обвинила как бы меня, но имя мое не назвала, сказала лишь - догадайтесь. И все подумали на меня. Меня это все уже действительно достало», - возмутилась Ярослава.
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Она подчеркнула, что никогда не занималась «травлей» Цибульской, так как это – не ее методы.
SLAVIA также ясно дала понять, что не верит в тайный роман бывшего мужа с кумой. По ее словам, Цибульская сама создает вокруг себя образ «разлучницы» исключительно ради пиара.
«Ей хотелось, чтобы все думали, будто они любовники, а между ними ничего нет и быть не может», - подчеркнула Ярослава.
Напомним, SLAVIA спела об отношениях с Дзидзьо и рассказала о его реакции.
Как сообщала Politeka, экс-жена Дзидзьо Slavia в пикантной позе показала, как расслабляется после развода.
Также Politeka писала, что SLAVIA после развода с Дзидзьо разоткровенничалась об отношении к экс-мужу.