Бывшая жена украинского музыканта Михаила Хомы, известного как Дзидзьо, певица Slavia, похвасталась букетом цветов от загадочного поклонника.

Снимок, на котором Ярослава Притула (настоящее имя певицы) светится от счастья, она разместила на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

На фото Slavia позирует в хлопковой рубашке, а в руках держит букет белых роз. Девушка обворожительно улыбается, а глаза ее сияют от радости.

«Когда говорят «Спасибо за то, что ты есть» - это бесценно 🤍», - загадочно написала Ярослава.

Певица решила не уточнять, от кого получила цветы, чтобы заинтриговать публику.

Отметим, что после развода звездные супруги сохранили хорошие и теплые отношения, Михаил Хома даже подарил своей экс-супруге шикарную квартиру, однако воссоединяться парочка не планирует. Об этом они признались журналистам.

Ранее сообщалось, экс-жена Дзидзьо Slavia в пикантной позе показала, как расслабляется после развода: "Мне приятно"

Также, SLAVIA после развода с Дзидзьо разоткровенничалась об отношении к экс-мужу: "Мы много чего прошли"

Politeka рассказывала, SLAVIA жестко ответила Цибульской, высказавшись о ее отношениях с Дзидзьо: "Меня это достало"