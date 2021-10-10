Исполнительница SLAVIA (Ярослава), бывшая супруга солистка культовой группы Дзидзьо Михаила Хомы, показала стильную укладку.

Как пишет Politeka.net, Ярослава и Михаил женились в 2013 году. Недавно парочка решила развестись и звездный супруг SLAVIA оставил квартиру в элитном жилом комплексе. Ярослава теперь активно строит карьеру певицы, а также ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с украинцами самым интересным.

На новом видео Ярослава была в желтом мини-топике.

"Посмотрите, какой у меня ту объем организовался. Мне только что делали массаж головы и я выхожу и смотрю, я тут такая амазонка. Ну теперь буду знать, можно экономить на прическе", - рассказала Ярослава, демонстрируя свои волосы.

"Воскресенье. Релакс. Укладка готова", - подписала кадры Ярослава в Инстаграм.

Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, ведь в сторис Инстаграм нет подобных инструментов для взаимодействия.

Напомним, SLAVIA жестко ответила Цибульской, высказавшись о ее отношениях с Дзидзьо

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Также Politeka сообщала, что SLAVIA после развода с Дзидзьо разоткровенничалась об отношении к экс-мужу



