Исполнительница SLAVIA (Ярослава), бывшая супруга солистка культовой группы Дзидзьо Михаила Хомы, показала стильную укладку.
Как пишет Politeka.net, Ярослава и Михаил женились в 2013 году. Недавно парочка решила развестись и звездный супруг SLAVIA оставил квартиру в элитном жилом комплексе. Ярослава теперь активно строит карьеру певицы, а также ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с украинцами самым интересным.
На новом видео Ярослава была в желтом мини-топике.
"Посмотрите, какой у меня ту объем организовался. Мне только что делали массаж головы и я выхожу и смотрю, я тут такая амазонка. Ну теперь буду знать, можно экономить на прическе", - рассказала Ярослава, демонстрируя свои волосы.
Муж Пугачевой Галкин похвастался сыном, который растет его копией: «Совсем взрослый уже»
Самолет с россиянами на борту рухнул, осталась лишь груда металла: первые детали и фото
Сын Влада Ямы из "Танців з зірками" устроил дома настоящий мастер-класс: "А потом они идут так..."
Потап показал, как выглядит Каменских в реальной жизни без грима и фильтров: "Люблю ее безумно"
Возмущенная Матвиенко поставила на место "друга" Тины Кароль на Співають всі: "Это неправда!"
"Воскресенье. Релакс. Укладка готова", - подписала кадры Ярослава в Инстаграм.
Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, ведь в сторис Инстаграм нет подобных инструментов для взаимодействия.
Напомним, SLAVIA жестко ответила Цибульской, высказавшись о ее отношениях с Дзидзьо
А еще Politeka писала, что экс-жена Дзидзьо Slavia в пикантной позе показала, как расслабляется после развода
Также Politeka сообщала, что SLAVIA после развода с Дзидзьо разоткровенничалась об отношении к экс-мужу