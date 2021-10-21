Бывшая жена известного артиста DZIDZIO и певица Slavia не обсуждает тему развода на публике, однако по-прежнему поддерживает своего супруга и даже посещает совместные мероприятия.

Ярослава Притула считается молодой популярной певицей, она выступает под псевдонимом Slavia. Недавно звезад потрясла новостью о своём разводе с музыкантом Дзидзьо (Михаил Хома), который пара скрывала до самого конца, пока не разъехалась и не начала жить отдельно.

Певица Славия успела посетить допремьерный показ фильма «Де гроші?», в котором снимался и ее бывший супруг Андрей Хома. Причем во время общения с коллегами артистка также дала короткое интервью Катерине Осадчей, которая не смогла пройти мимо данной новости.

Похоже, несмотря на развод, Славия желает поддержать супруга и его начинания в актерской карьере, а также не конфликтует с ним, поэтому спокойно появляется на публике и показывает, что не против видеть его успехи.

Ранее Ярослава Притула поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. Она решила поделиться новой песней, которую написала после развода с артистом. По её словам, в этой песне все эмоции и чувства к её бывшему мужу и она благодарна ему за период их отношений.

"Песня "Любов любов" имеет для меня особое значение. Я написала ее за один вечер, на одном дыхании. Она о моих чувствах, о том, что я чувствую в данный период, о моем отношении к отношениям в паре, и к жизни в целом. Это история отношений продолжительностью 20 лет", - откровенно рассказала певица.

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