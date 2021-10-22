Украинская певица Оля Полякова рассказала, какая женщина должна быть рядом с ее коллегой и другом, музыкантом Дзидзьо, который совсем недавно развелся со своей женой.

Как сообщает Politeka.net, летом 2021 года Дзидзьо официально оформил развод со своей женой, певицей Slavia. При этом пара не жила вместе уже с осени прошлого года. Сейчас и Дзидзьо, и Slavia занимаются своей карьерой. Артист продолжает снимать фильмы и развиваться как продюсер.

Недавно Дзидзьо снялся в фильме Оли Поляковой «Звезды по обмену». Также артисты записали совместный саундтрек к фильму. В эфире ЖВЛ Полякова рассказала, что они с артистом стали очень близки (чтобы посмотреть - проскролльте до конца). Также она рассуждала на тему того, какая женщина должна быть рядом с Дзидзьо.

«Я понимаю, что ему нужна сильная женщина, которая сможет его направлять», - заявила звезда, отметив, что девушкам стоит поторопиться, пока артист еще холостой.

«Это лучший мужчина для жизни», - резюмировала Полякова.

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