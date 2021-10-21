Олі Поляковій погрожують судом, в чому причина: "Я два роки чекала..."

Відомій співачці Ользі Поляковій погрожують судом через концерт, який відбудеться 26 жовтня.

Як передає Politeka.net, Ольга Полякова є відомою українською співачкою. Також вона прославилася як актриса і телеведуча. Співачка почала свою кар'єру ще в 2000-му році, коли анонсувала свій перший альбом "Приходь до мене".

Так, цього разу Ольга Полякова опублікувала новий анонс. Минулого року мав відбутися її концерт у Києві, однак, через обставини його перенесли на 2021 рік. У публікації вона розповідає, як попасти на концерт 26 жовтня.

"Нам багато пишуть щодо концерту 26 жовтня. І організатор концерту @anshlag_concert_agency відповідає на найпопулярніше питання про квитки.



Всі квитки, куплені раніше, на концерт 26.10.2020, дійсні на нову дату – 26.10.2021 – їх не потрібно міняти. Також, звертаємо Вашу увагу, що вхід в зал здійснюється виключно за квитками зі штрих-кодами. Інформаційний лист, який видавався на концерт у 2020 році, не дає права на відвідування концерту.



Концерт буде проведено з дотриманням всіх карантинних норм і обмежень.



Всіх чекаємо 26.10 у Палаці спорту в Києві!",- розповіла співачка.

У коментарях на Ольгу Полякову "накинулися": "Який концерт? Короновірус. Весь, концерт не буде!", "У важкі часи виступати, небезпечно...", "Якщо концерт знову перенесуть, я вимагаю повернення грошей за квитки! У слід році я не хочу йти на концерт., "Я 2 роки чекала цей концерт. Якщо при вході зажадають плр тест або паспорт про вакцинацію, подам до суду! Цього року у мене не виходило піти на концерт, а квитки повернути не можна, якщо не пустять в день концерту, я просто буду в люті!".

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