Известной певице Ольге Поляковой угрожают судом из-за концерта, который состоится 26 октября.

Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является известной украинской певицей. Также она прославилась как актриса и телеведущая. Певица начала свою карьеру еще в 2000-ом году, когда анонсировала свой первый альбом "Приходи ко мне".

Так, на этот раз Ольга Полякова опубликовала новый анонс. В прошлом году должен был состояться её концерт в Киеве, однако, из-за обстоятельств его перенесли на 2021 год. В публикации она рассказывает, как попасть на концерт 26 октября.

"Нам много пишут относительно концерта 26 октября. И организатор концерта @anshlag_concert_agency отвечает на самый популярный вопрос о билетах.



Все билеты, купленные ранее, на концерт 26.10.2020, действительны на новую дату – 26.10.2021 – их не нужно менять. Также, обращаем ваше внимание, что вход в зал осуществляется исключительно по билетам со штрих-кодами. Информационный лист, который выдавался на концерт в 2020 году, не дает права на посещение концерта.



Концерт будет проведен с соблюдением всех карантинных норм и ограничений.



Всех ждем 26.10 во Дворце Спорта в Киеве!", - рассказала певица.

В комментариях на Ольгу Полякову "накинулись": "Какой концерт? Короновирус. Все, концерта не будет!", "В тяжёлые времена выступать , опасно...", "Если концерт снова перенесут, я требую возврата денег за билеты! В след году я не хочу идти на концерт., "Я 2 года ждала этот концерт. Если при входе потребуют плр тест или паспорт о вакцинации, подам в суд! В этом году у меня не получалось пойти на концерт, а билеты вернуть нельзя, если не пустят в день концерта, я просто буду в ярости!".

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