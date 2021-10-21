Співачка Оля Полякова показала, як проходить репетиція шоу "Королева ночі", де був і танцюрист Макс Єжов, який пробував завоювати серце "Холостячки" Злати Огневич.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова-одна з найуспішніших співачок в Україні. Зірка випустила безліч хітів, серед яких і пісня "Королева ночі". Кліп на пісню набрав десятки мільйонів переглядів на платформі Ютуб. Зірка вирішила в Instagram показати, як проходить тренування до шоу "Королева ночі", з яким їздить на гастролі.

На кадрах Оля була у вузькому чорному костюмі. Танцюристи теж були в зручному одязі, тренуючи номер. Серед них можна помітити і Макса Єжова, який приходив на шоу "Холостячка" зі Златою Огневич. Але танцюриста співачка відразу виключила з проекту, так як не повірила в щирість молодої людини.

"Готуємося", - було підписано одне з сторіс.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій.

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