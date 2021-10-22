37-річну українську співачку Олю Полякову часто запрошують на різні проекти, зокрема, зірка знімається в шоу "Маска" разом зі співаком Михайлом Хомою (DZIDZIO), з яким у неї, ймовірно, не тільки ділові відносини.

Оля Полякова не тільки знімається в шоу "Маска", одним з детективів якого став Дзідзьо, але також вона з ним бере участь в інших проектах і навіть з'являється фільмах, повідомляє Politeka.net.

Обидва артисти встигли не тільки побудувати ділові відносини, але також, мабуть, хороші дружні. Зараз обидва співака записали нову пісню "Щасливі люди". Про це Оля Полякова розповіла в нових сторіс у своєму Instagram.

"Була тільки що у Мишка Дзідзьо на студії, ми дописували нашу пісню, яка називається "Щасливі люди", вона виходить вже дуже-дуже скоро. Мишка подарував мені трюфельний наборчик, він знає, як я люблю трюфеля", - розповіла співачка.

Зазначимо, цього року стало відомо, що DZIDZIO розлучився з дружиною, Ярославою Притулою, після близько 20 років стосунків.

Зараз екс-дружина співака будує кар'єру під псевдонімом Slavia. За словами артистки, їй набридло знаходиться в тіні відомого чоловіка, і вона хоче також стати популярною.

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