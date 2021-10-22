37-летнюю украинскую певицу Олю Полякову часто приглашают на различные проекты, в частности, звезда снимается в шоу "Маска" вместе с певцом Михаилом Хомой (DZIDZIO), с которым у нее, видимо, не только деловые отношения.

Оля Полякова не только снимается в шоу "Маска", одним из детективов которого стал Дзидзьо, но также она с ним участвует в других проектах и даже появляется фильмах, сообщает Politeka.net.

Оба артиста успели не только построить деловые отношения, но также, видимо, хорошие дружеские. Сейчас оба певца записали новую песню "Щасливі люди". Об этом Оля Полякова рассказала в новых сторис в своем Инстаграм.

"Была только что у Миши Дзидзьо на студии, мы дописывали нашу песню, которая называется "Щасливі люди", она выходит уже очень-очень скоро. Мишка подарил мне трюфельный наборчик, он знает, как я люблю трюфеля", - рассказала певица.

Отметим, в этом году стало известно, что DZIDZIO развелся с женой, Ярославой Притулой, после около 20 лет отношений.

Сейчас экс-супруга певца строит карьеру под псевдонимом Slavia. По словам артистки, ей надоело находится в тени известного мужа, и она хочет также стать популярной.

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