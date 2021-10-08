Начинающая певица Slavia (Ярослава Притула), бывшая жена певца Dzidzio (Михаил Хома), рассказала о вещих снах и дала некоторые советы по их расшифровке.

После примерно 20 лет отношений артисты Дзидзьо и Славия решили развестись, пишет Politeka.net. Певица рассказала, что планирует развиваться сольно, ведь ей надоело быть в тени успешного экс-супруга.

Недавно Slavia выпустила новый хит, и сейчас ее все чаще стали приглашать на телевидение.

Так, в одном из интервью артистка рассказала о вещих снах и дала несколько советов по их расшифровке.

"Всегда говорить первую мысль после сна. О том, что ты думаешь... И чувства, включать свое чувство, даже не думать, отключать мозг, отключать логику. Просто чувствовать, что может быть. И не бояться, если что-то не так, просто это такое предупреждение - нужно быть осторожными, нужно как-то обратить внимание на какие-то сферы своей жизни", - поделилась певица.

В подписи артистка рассказала, что ей снилось этой ночью.

"Мне (уже не первый раз) снилась дикая кошка, которая зацепила меня когтем, и пыталась поцарапать", - написала бывшая жена Дзидзьо.

Отметим, артистка часто делится своими мыслями в Инстаграм, на котором у нее уже 23,3 тысячи подписчиков.

Напомним, SLAVIA жестко ответила Цибульской, высказавшись о ее отношениях с Дзидзьо

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