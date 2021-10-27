Певица SLAVIA (Ярослава Притула) рассказала о квартире, которую получила после развода со своим мужем, известным артистом DZIDZIO (Михаил Хома).

Об этом Slavia сказала в интервью Екатерине Осадчей.

«На самом деле мы хотели там оба жить, уже делали дизайн проекта на двоих. Но как-то так складывалось, что каждый раз, когда Михаил давал мне этот дизайн проект, то он мне как-то не нравился. И я всегда останавливала Михаила, и говорю: «Давай сначала разберемся в наших отношениях». Я как женщина чувствовала, что-то немножко не так», - рассказала экс-жена DZIDZIO.

Как известно, Михаил Хома и Ярослава Притула поженились в 2013 году. Все это время Ярослава надежно оберегала тыл исполнителя, однако в этом году пара объявила о разрыве. После развода Ярослава Притула начала успешную сольную карьеру под псевдонимом Slavia и уже выпустила несколько треков.

После развода Slavia получила роскошную квартиру в Киеве с видом на озеро.

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