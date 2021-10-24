Певица SLAVIA (Ярослава Притула) после развода с DZIDZIO (Михаил Хома) не спешит начинать новые отношения, однако охотно раздает советы украинкам.
На своей странице в Instagram певица то и дело публикует новые фотографии, на которых изрядно интригует своих поклонников.
То счастливая Slavia показала себя с шикарным букетом белых роз, намекая, что ухажер у нее есть.
Теперь довольная экс-жена DZIDZIO кокетливо продемонстрировала лучшие стороны в вызывающем наряде.
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Артистка попозировала в приталенном платье красно-черного цвета. В дополнении к наряду она обула туфли на шпильке с острым носком. Модным аксессуаром стала небольшая сумочка.
Slavia распустила свои длинные волосы. На губах играла ярко-красная помада.
«Женщинам нужно научиться любить себя, строить границы, и уважать мужчин», - дала совет всем украинкам певица.
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