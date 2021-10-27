Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая улетела на отдых с семьей, рассказала о том, как хотела поразить мужа и занялась дайвингом без подготовки; все едва ли не закончилось трагедией.
Как пишет Politeka.net, 42-летняя популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая является одной из звездных детективов на шоу "Маскарад", тренером в "Лиге смеха" и имеет несколько авторских проектов на YouTube ("Экзамен", "Взрослые девочки" с Олей Поляковой) улетела на Мальдивы с мужем и сыном.
В своем Instagram Маша показывает поклонникам яркие кадры с отдыха. Так, телеведущая показала, как ее муж Тимур и сын Александр рассматривают морское дно через очки и вспомнила свой неудачный опыт в дайвинге.
"Когда мы еще встречались с Тимуром, я хотела произвести на него впечатление и погрузилась с ним на дайвинге сразу на тридцатку... Без подготовки! Кессонной болезни, слава Богу, не случилось, но шок и паника долго не отпускали. С тех пор я под воду ни-ни", - рассказала Ефросинина.
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