Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая улетела на отдых с семьей, рассказала о том, как хотела поразить мужа и занялась дайвингом без подготовки; все едва ли не закончилось трагедией.

Как пишет Politeka.net, 42-летняя популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая является одной из звездных детективов на шоу "Маскарад", тренером в "Лиге смеха" и имеет несколько авторских проектов на YouTube ("Экзамен", "Взрослые девочки" с Олей Поляковой) улетела на Мальдивы с мужем и сыном.

В своем Instagram Маша показывает поклонникам яркие кадры с отдыха. Так, телеведущая показала, как ее муж Тимур и сын Александр рассматривают морское дно через очки и вспомнила свой неудачный опыт в дайвинге.

"Когда мы еще встречались с Тимуром, я хотела произвести на него впечатление и погрузилась с ним на дайвинге сразу на тридцатку... Без подготовки! Кессонной болезни, слава Богу, не случилось, но шок и паника долго не отпускали. С тех пор я под воду ни-ни", - рассказала Ефросинина.

Ранее Politeka писала, что Ефросинина в купальнике показала, как развлекается с любимыми мужчинами на Мальдивах, фото: "Ради такой обстановки я готова...".

Напомним, что Ефросинина с мужем и сыном улетела из Украины, фото: "Итак, наш отель...".

A еще Politeka сообщала, что Ефросинина кардинально изменила внешность, став копией Юлии Саниной: "Ой, надеюсь...".