Маша Єфросиніна, яка зараз знімається в" Лізі сміху", а також у" зрослих дівчаток "разом з Олею Поляковою, показала незвичайний образ для шоу"Маскарад".

Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна є успішною українською телеведучою, яка знімається з "Маскарад", "Ліга Сміху", "врослі дівчатка" та багатьох інших.. Зірка також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому відео Маша показала, як змінилася перед ефіром шоу "Маскарад". Єфросиніна була в зеленій перуці, сидячи в гримерці, і на справи спортивний костюм блакитного кольору.

"Кого я сьогодні пародіюю в маскараді?",- написала Єфросиніна.

Саніна під відео написала коментар, поставивши смайлик з двома пальцями вгору.

Фанати, включаючи солістку групи The Hardkiss Юлію Саніну, а також зірку "Квартал 95" Євгена Кошового, поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Юлія Саніна"," Ой сподіваюся пісня Make up", " Юлію Саніну. Дуже схожі", " Внучка?", "MARUV", "Хардкисс".

Нагадаємо, Єфросиніна емоційно звернулася до суддів "Україна має талант" Мішиної та Притули

А ще Politeka писала, що Єфросиніна в ефектному комбінезоні здивувала кадрами зі зйомок "Ліги Сміху"

Також Politeka повідомляла, що Єфросиніна з Пікаловим з "Квартал 95" здивували зухвалою поведінкою на очах у Дантеса



