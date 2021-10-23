Ведущая Маша Ефросинина прокомментировала возвращение на ТВ народного шоу "Україна має талант", обратившись к его судьям Ксении Мишиной, Жене Коту и Сергею Притуле.

Так, после трехлетнего перерыва полюбившийся украинцам проект снова на телеэкранах. Ефросинина поделилась своими переживаниями по этому поводу в Инстаграм, пишет Politeka.net.

"Реинкарнация телешоу, на мой взгляд, рисковый вариант. Но не в случае с “Україна має талант”. Ранее, еще не имея отношения к этому шоу, я отовсюду слышала сожаления людей о том, что его приостановили. И уже тогда я понимала, что это и есть самая настоящая народная любовь телезрителей", - отметила ведущая.

Кроме того, Ефросинина выразила слова поддержки жюри "Україна має талант": "Очень мне нравится и нынешний судейский состав: Ксюша, Женя и мой Сирожка прям круто соединились в замес из противоречий и разных мнений - тем интереснее будет за ними наблюдать!".

Отметим, в одном из выпусков шоу появится и сама Маша - в качестве приглашенной судьи.

Украинцы с энтузиазмом обсуждают событие:

"Какие у нас красивые и талантливые женщины😍"

"Ждем с нетерпением😍 и выпуск с Машей особенно ❤️"

"😂а что оценивать будет Мишина?"

"Мой Сирожка" - как мило"

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