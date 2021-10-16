Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина в своем Instagram показала поклонникам как готовится к субботним выступлениям и призвала готовить вопросы.

Как пишет Politeka.net, 42-летняя популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина очень много работает. Кроме того, что она является одной из звездных детективов на шоу "Маскарад" и играет в команде Юрия Ткача, телеведущая имеет несколько авторских проектов на YouTube – "Экзамен", "Взрослые девочки" с Олей Поляковой. Из-за такого напряженного графика Ефросинина работает даже в выходной.

В своем Instagram звезда показала, как готовится к субботним выступлениям. Ефросинина записала два сторис. На первом она уставшая сидела в кресле визажиста, пока ей делали укладку.

"Большой день впереди", - написала телеведущая.

А на другом сторис Маша предстала перед поклонниками с идеальным макияжем и прической.

"Два выступления сегодня! На какое бы вы ни пришли, готовьте вопросы)", - сказала Маша.

Ранее Politeka писала, что прямой эфир Поляковой и Ефросининой закончился криками о помощи: "Это капец, ничего нельзя сделать".

Напомним, что Ефросинина выдала, что сейчас происходит за кулисами "Танців з зірками", дружба закончилась: "Многое изменилось".

A еще Politeka сообщала, что Ефросинина покаялась перед украинцами после новой порции откровений с Поляковой: "Получила по роже".