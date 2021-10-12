Телеведуча Маша Єфросиніна, яка запустила з Олею Поляковою новий проект" дорослі дівчатка", покаялася після нового випуску.

Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна є популярною телеведучою. Зірка веде безліч успішних передач, а нещодавно зайнялася зйомками "дорослі дівчатка" разом з епатажною співачкою Олею Поляковою, де зірки Відверті. Не забуває Маша і про Instagram, де веде активно блог.

На нових сторі Маша покаялася, розповівши про ситуацію, яка трапилася через коментарі після чергового випуску "дорослих дівчаток".



"Варто було Валюші викласти колаж з коментарями під відео дорослих дівчаток, як тут же отримала по пиці", - написала Єфросиніна.

"Привіт моїм самим уважним і колючим передплатникам. Валя Єфросиніна у апарату. Засипали мене абсолютно справедливо докорами про те, що мовляв "ви клала ти колаж з коментарями, а сама в цьому відео сказала, що не читаєш не один коммент". Каюсь, треба б пояснити. Я дійсно не читаю коментарі не під одним іспитом, ні під одним відео на Ютубі, тому що я люблю настільки кожен випуск, переймаюся кожним героєм і вважаю, що ми стільки вкладаємо душі. Моя команда особливо і я вже, повірте, що я не хочу себе дряпати всякими негативними думками. Не хочу і маю на це право. Але у дорослих дівчатках ми самі з Олею закликаємо вас писати коментарі, тому що ми хочемо відродити традицію таких вод форумів, де люди діляться своїми історіями і вони є, вони з'являються і їх набагато більше ніж критиканства", - розповіла Маша.

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