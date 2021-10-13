Відома телеведуча Маша Єфросиніна у прямому ефірі стала ведучою балкона на "Танцях з зірками", на якому блищала в розкішних нарядах.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна вже двічі вела прямі ефіри на зірковому балконі"Танців з зірками". На сторінці телеканалу "1+1" в Instagram опублікували фотоколаж, на якому показали яскраві образи телезірки, в яких вона з'являлася на танцювальному проекті.

На першій фотографії Маша позує в закритій приталеній сукні фіолетового відтінку з цікавим візерунком. Цей наряд красиво підкреслив струнку фігуру зірки, прикривши декольте. на другому знімку Єфросиніна з'явилася в яскраво-жовтій сукні цікавого фасону, яке оголило витончені плечі і підкреслило талію. В обох нарядах Маша виглядає просто приголомшливо.

Шанувальники в коментарях почали обговорювати знімки телеведучої, намагаючись визначити, який образ краще: "Обидва", "Звичайно другий", "Жовтий краще", "Другий крутіше", "Перший", "Обидва, але більше жовтий", "Маша красуня в будь-якому образі", "У всіх образах вона дуже красива", "Крутіше другий варіант", "Другий! Хоча, хороша у всіх нарядах!", "Красу нічим не зіпсувати!".

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