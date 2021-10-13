Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая стала приглашенной ведущей на шоу "Танці з зірками", выдала свое мнение о том, что происходит за кулисами.

Уже не первый эфир Маша Ефросинина стала приглашенной ведущей на шоу "Танці з зірками", сообщает Politeka.net. Примечательно, что ранее ведущая также принимала участие в шоу, но покинула его без победы.

В новом видео Ефросинина ответила на вопросы о проекте. По ее словам, игра стала напряженной.

"Каждая пара осознала, мне кажется, что это уже настоящая борьба", - поделилась телеведущая, видимо, считая, что дружба закончилась.

По словам звезды, в сравнении с предыдущим разом, когда она была ведущей, все участники были еще расслабленные и дружили, но сейчас все изменилось.

"Сегодня уже такая конкуренция, но красивая конкуренция", - поделилась звезда.

Маша Ефросинина рассказала, за кого болеет. В частности, за Александру Зарицкую из группы KAZKA. Как отметила ведущая, ей нравится, как артистка очень старается.

"Вижу впервые ее (Александру Зарицку - ред.) сегодня грустной, и с этого я делаю вывод, что ей уже тяжело принимать постоянную борьбу. Она всегда такая легкая, веселая... Я вижу, много чего изменилось в настроениях", - рассказала Маша.

Напомним, Ефросинина в вечернем образе поразила внешним видом и откровением

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