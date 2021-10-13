Известная телеведущая Маша Ефросинина в прямом эфире стала ведущей балкона на "Танцях з зірками", на котором блистала в роскошных нарядах.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина уже дважды вела прямые эфиры на звездном балконе "Танців з зірками". На странице телеканала "1+1" в Instagram опубликовали фотоколлаж, на котором показали яркие образы телезвезды, в которых она появлялась на танцевальном проекте.

На первой фотографии Маша позирует в закрытом приталенном платье фиолетового оттенка с интересным узором. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру звезды, прикрыв декольте. на втором снимке Ефросинина появилась в ярко-желтом платье интересного фасона, которое оголило изящные плечи и подчеркнуло талию. В обоих нарядах Маша выглядит просто потрясающе.

Поклонники в комментариях начали обсуждать снимки телеведущей, пытаясь определить, какой образ лучше: "Оба", "Конечно второй", "Желтый лучше", "Второй круче", "Первый", "Оба, но больше желтый", "Маша красотка в любом образе", "Во всех образах она очень красивая", "Круче второй вариант", "Второй! Хотя, хороша во всех нарядах!", "Красоту ничем не испортить!".

Напомним, Ефросинина выдала, что сейчас происходит за кулисами "Танців з зірками", дружба закончилась: "Много чего изменилось".

Как сообщала Politeka, Ефросинина покаялась перед украинцами после новой порции откровений с Поляковой: "Получила по моське".

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина в роскошном желтом платье произвела фурор на "Танцях з зірками: "Моя стихия".