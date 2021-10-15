Співачка Оля Полякова з телеведучою Машею Єфросиніною, які запустили новий проект "дорослі дівчатка", провели прямий ефір в Instagram, проте закінчилося все несподівано

Як пише Politeka.net, кадри з'явилися в мініблозі співачки.

Оля Полякова мило поспілкувалася з Єфросиніною на камеру, а коли вони вирішили вже завершувати ефір, телефон співачки раптово завис. Оля дуже волонувалася, що через це не вдасться зберегти ефір.

"Так, ну як? Ну що робити, а? Що робити? Я не знаю, що робити. Взагалі. Будь ласка, будь ласка телефончик, ну Зглянься наді мною. Маша, шо робити, Маша? Ти там є? Приїдь до мене, допоможи мені. Це капець... Все, нічого не можна зробити, Ефір не можна буде зберегти», - говорила вона.

Також Полякова просила допомоги у фоловерів. Зрештою їй підказали, що ефір сам зберегтися в архіві і його можна буде опублікувати пізніше.

"Останні п'ять хвилин ефіру тепер мої улюблені", - прокоментувала відео Єфросиніна.

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