Певица Оля Полякова с телеведущей Машей Ефросининой, которые запустили новый проект "Взрослые девочки", провели прямой эфир в Инстаграм, однако закончилось все неожиданно

Как пишет Politeka.net, кадры появились в миниблоге певицы.

Оля Полякова мило пообщалась с Ефросининой на камеру, а когда они решили уже завершать эфир, телефон певицы внезапно завис. Оля очень волоновалась, что из-за этого не удастся сохранить эфир.

«Так, ну как? Ну что делать, а? Что делать? Я не знаю, что делать. Вообще. Пожалуйста, пожалуйста телефончик, ну сжалься надо мной. Маша, шо делать, Маша? Ты там есть? Приедь ко мне, помоги мне. Это капец… Все, ничего нельзя сделать, эфир нельзя будет сохранить», - говорила она.

Также Полякова просила помощи у фолловеров. В конце концов ей подсказали, что эфир сам сохраниться в архиве иего можно будет опубликовать позже.

«Последние пять минут эфира теперь мои любимые», - прокомментировала видео Ефросинина.

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