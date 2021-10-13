Українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка стала запрошеною ведучою на шоу "Танці з зірками", видала свою думку про те, що відбувається за лаштунками.
Вже не перший ефір Маша Єфросиніна стала запрошеною ведучою на шоу "Танці з зірками", повідомляє Politeka.net. Примітно, що раніше ведуча також брала участь в шоу, але покинула його без перемоги.
У новому відео Єфросиніна відповіла на питання про проект. За її словами, гра стала напруженою.
"Кожна пара усвідомила, мені здається, що це вже справжня боротьба", - поділилася телеведуча, мабуть, вважаючи, що дружба закінчилася.
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За словами зірки, в порівнянні з попереднім разом, коли вона була ведучою, всі учасники були ще розслаблені і дружили, але зараз все змінилося.
"Сьогодні вже така конкуренція, але красива конкуренція", - поділилася зірка.
Маша Єфросиніна розповіла, за кого вболіває. Зокрема, за Олександру Зарицьку з гурту KAZKA. Як зазначила ведуча, їй подобається, як артистка дуже старається.
"Бачу вперше її (Олександру Зарицьку - ред.) сьогодні сумною, і з цього я роблю висновок, що їй вже важко приймати постійну боротьбу. Вона завжди така легка, весела... Я бачу, багато чого змінилося в настроях", - розповіла Маша.
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