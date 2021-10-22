Телеведущая Маша Ефросинина, звезда "Лиги Смеха", также соведущая программы "Взрослые девочки" с Олей Поляковой, показала себя с загадочными красавчиками.
Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина является успешной украинской телеведущей. Звезда уже несколько сезонов является тренером в "Лиге Смеха", а недавно стала ведущей нового шоу "Взрослые девочки" с Олей Поляковой. Не забывает Маша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом видео Маша была в костюме, обняв двоих молодых парней. Рядом с троицей стояла еще одна девушка. Как можно понять, это команда "Дуракам закон не писан", которая выступает в "Лиге смеха".
"Сегодня играем в Лиге смеха с моей второй командой, новичками Лиги ДЗНП. Ребята крутые, скромные и талантливые- обожаю молодую кровь! Поддержите нас, а мы вас посмешим", - написала Маша.
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Фанаты посмотрели видео сотни раз на страничке Инстаграм Маши и написали комментарии:
"Какой обалденный костюм! Маша - красавица, лучшая!", " Очень классная команда! Болеем за вас!".
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