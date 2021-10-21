Известная телеведущая Маша Ефросинина оказалась в забавной ситуации вместе с Александром Пикаловым и Владимиром Дантесом.
Как сообщает Politeka.net, на странице студии "Квартал 95" в Instagram опубликовали забавное фото, сделанной на сцене "Лиги Смеха". На нем можно увидеть забавную ситуацию, в которую попали звездные тренеры – телеведущая Маша Ефросинина, комик Александр Пикалов и певец Владимир Дантес.
На фотографии все трое запечатлены, видимо, во время исполнения какого-то номера, видно, что всем им очень весело. На кадре Маша кокетливо протянула руку и положила ее на плечо Пикалова, который также игриво завел руку за ее спину. При этом они смотрят друг на друга и мило улыбаются. Тем временем Дантес стоит сбоку от Ефросининой и с улыбкой на лице что-то рассказывает залу.
"Лига смеха – это лекарство для души. Включайте новую игру завтра в 20:20 на 1 + 1, и заряжайтесь позитивом!". Пользователи тут же принялись комментировать новое фото на странице проекта, обещая обязательно посмотреть новую игру.
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