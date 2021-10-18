Известный украинский исполнитель Сергей Бабкин поделился новым фото и пригласи поклонников на необычную встречу в его родном Харькове.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский музыкант, певец и тренер "Лиги Смеха" Сергей Бабкин часто радует поклонников яркими публикациями в своем профиле в Instagram. Так, в этот раз артист выложил очаровательное фото, а в подписи к нему пригласил фанатов на встречу в парке.

На снимке Сергей выглядит очень загорелым, от этого его борода кажется еще более седой и контрастной. Перед камерой музыкант появился в черном пиджаке, под которым не видно больше ничего. Он загадочно смотрит прямо в объектив.

В подписи к фото Бабкин рассказал о своем новом амплуа и пригласил поклонников на встречу: "В нашем любимом городе совсем скоро появится новое прекрасное место – Сквер Мыслителей. А я сыграю на Открытии! Приглашаю всех уже в эту субботу, 23 октября! Празднование начнётся в 11.00, моё выступление – в 15.00. Вход свободный. Приходите! Полюбуемся скульптурной композицией трёх великих мастеров мысли".

Напомним, Жена Бабкина в непристойном виде прижалась к мужу и раскрыла правду об их отношениях: "У него был выбор...".

Как сообщала Politeka, Бабкин в странной позе показал подготовку к выступлению на "Танцях з зірками": "Очень глубоко и драматично".

Также Politeka писала, что Сергей Бабкин с зонтиком в руках рассказал, за что любит осень: "Трепетно отношусь".