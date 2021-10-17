Известный украинский музыкант Сергей Бабкин поделился в сети забавным кадром и рассказал, что в новом эфире выйдет на паркет "Танців з зірками".

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский музыкант Сергей Бабкин удивил фанатов новым фото и поделился новостью о том, что выйдет на паркет шоу "Танці з зірками". В своем Instagram артист показал необычное фото своей подготовки к выступлению, а в подписи к нему поделился своими переживаниями.

Как видно, на фотографии Сергей запечатлен в светлой комнате, он стоит, полностью согнувшись пополам. Похоже, это одно из упражнений йоги, которой он занимается. Перед камерой певец позирует в черном спортивном наряде и с босыми ногами, при этом его головы почти не видно.

В подписи к кадру Бабкин написал: "Каждый настраивается на выступление по-своему… Сегодня я на @tanci1plus1. Каждая пара танцует под живое исполнение артиста. Будет очень глубоко и драматично". Артист также отметил, что он будет сопровождать своим пением танец актера Константина Войтенко с его партнершей. Это будущее выступление Сергей назвал дуэтом двоих актеров.

Напомним, Жена Сергея Бабкина после измен и операций мужа проходит через новые страдания и испытания: "Случилась такая встряска...".

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