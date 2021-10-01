Популярный музыкант Сергей Бабкин поделился серие фото из своего прошлого, когда только начинал карьеру

Уже давно звестный украинский музыкант Сергей Бабкин радует поклонников яркими публикациями на своей сратнице Так, в этот раз артист решил показать серию архивных фото со своей молодости.

Кадры были сделаны еще во время обучения Сергея и являются для него памятними. Поэтому под фото Бабкин заговорил о смысле музыки в жизни.

По словам артиста, музыка — это язык души, язык сердца, язык аур, тонких слоев, сияний вокруг нашего тела.

«Этот язык универсальный, он обладает целебными свойствами. Им владеет каждый из нас, я в этом убеждён. Берегите в себе этот бесценный дар — слышать музыку во всём, наслаждаться ею, грустить и радоваться, смеяться и плакать под любимые песни и мелодии.⠀

Друзья-музыканты, а нам я желаю творить, вдохновляться и вдохновлять, создавать прекрасное и вечное🎵 Поздравляю всех нас, сегодня самый мелодичный, самый ритмичный, самый волшебный день в году — День музыки!» - рассказал Бабкин и вспомнил о празднике всех артистов.

Ранее Сергей поделился осенним кадром и рассказал про "осенее обострение":

"Это моя любимая пора года. Объяснить почему я не могу, да и не стоит объяснять… Может, потому что я родился в ноябре? Не думаю, что только поэтому так трепетно отношусь к этому сезону. Мы все разные: у каждого свой любимый цвет, свой стиль в одежде, предпочтения в музыке, книгах и т.д. И было бы хорошо, если бы люди это принимали".

Напомним, Жена Сергея Бабкина с детьми повеселила снимком в неожиданном месте: "Уникальная возможность".

Как сообщала Politeka, Сергей Бабкин в новом имидже отличился на съемках "Лиги смеха": "Будет очень смешно!".

Также Politeka писала, что Сергея Бабкина отчитали за плохие условия на концерте в родном городе: "Это просто неуважение к людям".