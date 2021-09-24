Известный музыкант Сергей Бабкин стал тренером восьмого сезона "Лиги Смеха"

Как сообщает Politeka.net, известный украинский музыкант и исполнитель Сергей Бабкин, который вместе с женой Снежаной воспитывает троих детей, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артист поделился в сети кадрами, на которых позирует на съемках нового сезона "Лиги смеха".

Оказалось, что Сергей во второй раз стал звездным тренером проекта, и теперь будет помогать своим командам победить. На кадрах, которые музыкант выложил в сеть его можно увидеть в новом имидже – без шляпы и с густой седой бородой и прической на голове. На съемки он пришел в темном наряде – брюках с интересным поясом и рубашке с короткими рукавами.

В подписи к фотографиям Бабкин написал: "Друзья, сегодня стартует 8-й сезон @ligasmeha! И мой второй сезон в тренерском кресле. Новые яркие команды, еще больше шуток, чудесный тренерский состав. Будет очень смешно! Смотрите первую часть Фестиваля “Лига смеха 2021” в 20.20 на канале 1+1! Всех поздравляю с премьерой!".

Напомним, Сергея Бабкина отчитали за плохие условия на концерте в родном городе: "Это просто неуважение к людям".

Как сообщала Politeka, Бабкин удивил отношением к музыкальным инструментам: "Сидеть нельзя, треснет же".

Также Politeka писала, что Жена Сергея Бабкина вытянулась перед бассейном, похваставшись, чем была занята с мужем: "Только представьте...".