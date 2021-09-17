Жена известного украинского певца Сергея Бабкина показала по-летнему жаркое фото из бассейна и призналась, почему пропала из соцсетей

Как известно, Снежана Бабкина работает менеджером у своего звездного мужа. Однако, помимо этого она проводит собственные инстаграм-марафоны для женщин, в которых делится с ними своей жизненной мудростью.

В последнее время Бабкина редко появлялась в Инстаграм. Как пишет Politeka.net, в новом посте жена музыканта объяснила, чем была занята.

«Друзья, я совсем пропала из Инста-жизни, а всё потому, что у меня супер-насыщенный гастрольный и съёмочный график с артистом Сергеем Бабкиным. А ещё моя гордость и 99% свободного времени принадлежит моему Sнежному Сообществу… Только представьте, в одном из чатов у меня 2000 человек‼️ Могла ли я когда-то об этом мечтать, что тысячи женщин пойдут со мной», - написала Снежана.

Этот пост она сопроводила своим фото. На снимке женщина эффектно позировала у бассейна. На ней был необычный купальник молочного оттенка с затейливым лифом. Снежана лежала на боку, демонстрируя свою фигуру.

Поклонники Бабкиной тут же отреагировали на публикацию.

«Вы восхитительная», «Ты-самый красивый снежный человек!», «Супер! Завораживающе», «медитативное поле со Снежаной», - пишут люди.

Напомним, жена Сергея Бабкина откровенно рассказала о своих диагнозах и "лечении".

Как сообщала Politeka, жена Бабкина с подросшей дочерью устроили "недетскую" тусу, фото.

Также Politeka писала, что Сергей Бабкин признался жене в многочисленных изменах, чем закончился скандал.