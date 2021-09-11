Жена Сергея Бабкина Снежана показала дочь, рассказав о празднике

Как пишет Politeka.net, Снежана и Сергей уже более 10 лет вместе. Пара воспитывает троих детей - Веселину, Елисея, а также Артура, который у Бабкиной был от прошлых отношений. Сейчас красотка активно ведет страничку в Инстаграм, рассказывая о медитации, йоге, а также делясь личными кадрами.

На новом фото, которое Снежана опубликовала в социальной сети, красотка была в платье. Рядом стояла дочь Веселина в футболке и джинсах. Как оказалось, у девочки сегодня день рождения - малышке исполнилось 11 годиков.

"Сегодня тусим!

Отмечаем ДР этой Красотки!

Только я не поняла, когда у нас аниматоры переоделись? Раньше были куклы LOL и Единорожки, сейчас же всё по-взрослому

Мне кажется, что я даже моргнуть не успела", - написала Снежана.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Мамина дочь. Очень похожа на вас", "Снежаночка, с днём рождения доченьки! Видела вас сегодня и вы прямо светитесь изнутри и излучаете гармонию. Вы очень красивая", "Здоровья Веселине и пусть растет творческая, как мама и папа". "О, панки наши, с днем рождения".

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