Жена Сергея Бабкина Снежана показала подросшую 10-летнюю дочь Веселину
Как пишет Politeka.net, Снежана познакомилась с Сергеем в 2007 году. Пара уже в 2008 году венчалась, а еще спустя год официально заключили брак. Уже в 2010 году Бабкина рождает дочь, которую назвали Веселина. Сейчас Снежана активно ведет социальные сети, где делится своими практиками по йоге и медитации.
На новом фото, которое Бабкина опубликовала в Инстаграм, красотка стояла рядом с дочерью Веселиной. Девушки были одеты в одежду с яркими цветами.
Рядом стояла девушка по имени Нина со своей дочерью. Пара была в темной одежде.
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"Как помочь детям?
Помоги себе! Улучши свою жизнь!
Всё! Для меня нет других правил!!!
Мой закон «Петелька-Крючочек» ( это я придумала только что)
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Повышается уровень Радости, уровень Энергии
Успеваешь больше, устаёшь меньше
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Значительно меньше негативных выплесков происходит
Больше начинаешь находиться в положительных эмоциях
Дети счастливы
Счастливые дети- успешные и здоровые!
p.s. фото о яблочках
Семья «хиппи», Семья «панков» @ninasunsay
Дети одевались, не видя нас, но яблочко-то от яблони…", - написала Снежана.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Идеальный рецепт", "Этот рецепт возьму себе на заметку", "Этот закон нужно брать на заметку".
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