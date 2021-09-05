Жена Сергея Бабкина Снежана показала подросшую 10-летнюю дочь Веселину

Как пишет Politeka.net, Снежана познакомилась с Сергеем в 2007 году. Пара уже в 2008 году венчалась, а еще спустя год официально заключили брак. Уже в 2010 году Бабкина рождает дочь, которую назвали Веселина. Сейчас Снежана активно ведет социальные сети, где делится своими практиками по йоге и медитации.

На новом фото, которое Бабкина опубликовала в Инстаграм, красотка стояла рядом с дочерью Веселиной. Девушки были одеты в одежду с яркими цветами.

Рядом стояла девушка по имени Нина со своей дочерью. Пара была в темной одежде.

"Как помочь детям?

Помоги себе! Улучши свою жизнь!

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Мой закон «Петелька-Крючочек» ( это я придумала только что)

Уделяешь ежедневно себе время для повышения энергии( для меня- это медитация, йога, энергетические практики)

Повышается уровень Радости, уровень Энергии

Успеваешь больше, устаёшь меньше

Качественно используешь свое время

Значительно меньше негативных выплесков происходит

Больше начинаешь находиться в положительных эмоциях

Дети счастливы

Счастливые дети- успешные и здоровые!

p.s. фото о яблочках

Семья «хиппи», Семья «панков» @ninasunsay

Дети одевались, не видя нас, но яблочко-то от яблони…", - написала Снежана.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Идеальный рецепт", "Этот рецепт возьму себе на заметку", "Этот закон нужно брать на заметку".

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