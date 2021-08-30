Жена знаменитого украинского музыканта Сергея Бабкина показала смелое фото, разоткровенничавшись о своей жизни
Недавно Снежана Бабкина опубликовала в Инстаграм серию постов, в которых поделилась с подписчиками историей своей жизни, знакомства с мужем и дальнейшего развития их отношений. Не умолчала она и о многочисленных изменах певца, которые решила простить.
Как пишет Politeka.net, в новой публикации Бабкина раскрыла, как на нее повлиял этот откровенный опыт.
«Я обнажила перед вами свою жизнь с Начала до момента Здесь и Сейчас! Ох, девочки, мальчики… Я долго сомневалась, выкладывать ли мою историю сюда, в личный блог. Но не пожалела...Это были очень эмоциональные 3 дня! 3 дня вашего и моего осознания», - призналась Снежана.
Она поблагодарила всех, кто следил за ее историей и поддерживал ее. Бабкина также заявила, что гордится собой и своим мужем.
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«Мы прошли этот путь и вышли ПОБЕДИТЕЛЯМИ в игре под названием «Жизнь!», - считает она.
Этот пост Бабкина сопроводила смелым фото, на котором она позирует совсем без одежды, сидя к камере спиной на краю бассейна.
Подписчики не смогли пройти мимо этого поста.
«Как эстетично», «Очень красивая фигура! И тень от листочка просто в тему», «Фото любовь. И спасибо за откровенную вашу историю», «Шикарное фото! Сколько же силы и мудрости в этой Женщине!», - пишут люди.
Напомним, жена Сергея Бабкина рассказала о личной трагедии после ухода папы из семьи.
Как сообщала Politeka, Снежана Бабкина поделилась, как живет в тени знаменитого мужа.
Также Politeka писала, что побелевший Бабкин ошеломил видом с проводами на голове.