Жена знаменитого украинского музыканта Сергея Бабкина показала смелое фото, разоткровенничавшись о своей жизни

Недавно Снежана Бабкина опубликовала в Инстаграм серию постов, в которых поделилась с подписчиками историей своей жизни, знакомства с мужем и дальнейшего развития их отношений. Не умолчала она и о многочисленных изменах певца, которые решила простить.

Как пишет Politeka.net, в новой публикации Бабкина раскрыла, как на нее повлиял этот откровенный опыт.

«Я обнажила перед вами свою жизнь с Начала до момента Здесь и Сейчас! Ох, девочки, мальчики… Я долго сомневалась, выкладывать ли мою историю сюда, в личный блог. Но не пожалела...Это были очень эмоциональные 3 дня! 3 дня вашего и моего осознания», - призналась Снежана.

Она поблагодарила всех, кто следил за ее историей и поддерживал ее. Бабкина также заявила, что гордится собой и своим мужем.

«Мы прошли этот путь и вышли ПОБЕДИТЕЛЯМИ в игре под названием «Жизнь!», - считает она.

Этот пост Бабкина сопроводила смелым фото, на котором она позирует совсем без одежды, сидя к камере спиной на краю бассейна.

Подписчики не смогли пройти мимо этого поста.

«Как эстетично», «Очень красивая фигура! И тень от листочка просто в тему», «Фото любовь. И спасибо за откровенную вашу историю», «Шикарное фото! Сколько же силы и мудрости в этой Женщине!», - пишут люди.

Напомним, жена Сергея Бабкина рассказала о личной трагедии после ухода папы из семьи.

Как сообщала Politeka, Снежана Бабкина поделилась, как живет в тени знаменитого мужа.

Также Politeka писала, что побелевший Бабкин ошеломил видом с проводами на голове.