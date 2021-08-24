Украинский музыкант Сергей Бабкин впечатлил неожиданным образом
Как пишет Politeka.net, ко Дню независимости Украины многие артисты опубликовали в своих социальных сетях тематические плакаты, приуроченные к 30-й годовщине независимости. Бабкин не стал исключением, опубликовав свой образ из песни «Она знает». На фото артист предстал с белым лицом и проводами на голове. Провода и шнуры были прикреплены таким образом, как будто это волосы.
«Потому что у нас на двоих одно сердцебиение. #Она знает», - подписан плакат, приуроченный к празднику.
«С Днем независимости, Украина!», - подписал фото артист.
В комментариях ему оставили массу комплиментов.
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«Песня невероятная», «Какой крутой», «Ничего себе образ», - пишут пользователи сети.
Отметим, что Сергей Бабкин принял участие в большей части праздничных концертов по случаю праздника. Сегодня музыкант является одним из самых востребованных артистов в Украине.
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