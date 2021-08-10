Блогерша Сніжана Бабкіна показала себе, звернувшись до українців
Як пише Politeka.net, Сніжана є дружиною українського музиканта Сергія Бабкіна. Красуня активно веде соціальні мережі, де часто радує фанатів цікавим контентом.
Цього разу красуня показала нове фото, на якому була в цікавій сукні. Можна відразу побачити, що дівчина була без білизни. Дівчина в такому вигляді вийшла на прогулянку по сільській дорозі, зачаровуючи сміливим чином.
"Дорогі мої Ѕнежинки!
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Вчора багато хто відповів мені в стразах, що хотіли б взяти участь в оффлайн заході зі мною.
Я дуже рада!
І готова запросити вас на мою першу живу зустріч з вами!",- написала Бабкіна.
Ірина Сопонару відразу написала відповідь: "Сніжана, в добру годину! Чекаємо в Києві зустріч".
Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Класне легке фото....", "Красуня", "дуже гаряча, просто гармата".
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