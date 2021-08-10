Блогерша Сніжана Бабкіна показала себе, звернувшись до українців

Як пише Politeka.net, Сніжана є дружиною українського музиканта Сергія Бабкіна. Красуня активно веде соціальні мережі, де часто радує фанатів цікавим контентом.

Цього разу красуня показала нове фото, на якому була в цікавій сукні. Можна відразу побачити, що дівчина була без білизни. Дівчина в такому вигляді вийшла на прогулянку по сільській дорозі, зачаровуючи сміливим чином.

"Дорогі мої Ѕнежинки!

Вчора багато хто відповів мені в стразах, що хотіли б взяти участь в оффлайн заході зі мною.

Я дуже рада!

І готова запросити вас на мою першу живу зустріч з вами!",- написала Бабкіна.

Ірина Сопонару відразу написала відповідь: "Сніжана, в добру годину! Чекаємо в Києві зустріч".

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Класне легке фото....", "Красуня", "дуже гаряча, просто гармата".

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