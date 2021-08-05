Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина поделилась своими мыслями на тему боли в жизни человека

Недавно Снежана Бабкина и ее муж оказались в центре внимания публики после того, как музыкант признался, что изменил жене с более чем сотней проституток. Вопреки предположениям людей Снежана отнеслась к ситуации по-философски: женщина заявила, что простила мужа и решила еще больше работать над их отношениями.

Как известно, Бабкина ведет курс для женщин, в котором учит их быть счастливыми. В связи с этим она часто делится в своем Инстаграм мыслями на разные жизненные темы. Как пишет Politeka.net, на этот раз жена музыканта решила рассказать украинцам о том, как правильно оценивать результаты своей работы.

«Есть только один критерий- ЭФФЕКТИВНОСТЬ! Если по-хорошему, по-красивому не получается, нам дают Боль! В надежде на то, что мы очнёмся и начнём что-то менять! Поэтому каждая наша Боль - это не ЗА ЧТО???, а ДЛЯ ЧЕГО??? И тут очень важно выключать ЛЕНЬ! Потому как Лень нашего ума - это хитрый товарищ», - написала Бабкина.

Она призналась, что сама часто чувствует, что ей лень что-то делать, однако старается отогнать это чувство.

«Потому что мне это НЕ ВЫГОДНО! Я вижу большие результаты и назад не собираюсь!!! И каждый день, выбирая себя, время на себя, мы делаем шаг вперёд, получая бонусы!», - добавила женщина.

Этот пост Бабкина сопроводила романтичным фото, на котором она сидела в лодке в черном платье с глубоким декольте.

В комментариях к посту многие подписчицы согласились с посылом Бабкиной.

Напомним, жена Бабкина без стеснения вышла на балкон в чем мать родила.

Как сообщала Politeka, жена Бабкина рассказала о страшной травме, которую получила после падения.

Также Politeka писала, что жена Бабкина в платье с разрезом похвасталась стройными ножками.