Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала себя во время отдыха

Как пишет Politeka.net, Снежана и Сергей женились более 10 лет назад. У пары были проблемы из-за измен музыканта, но сейчас семья все уладила и наслаждается друг другом. Снежана, как и Сергей, активно ведет Инстаграм, где делится с украинцами своими мыслями.

На новом фото Светлана показалась в мини-топе и лосинах. Красотка сидела у окна, закрыв глаза и повернув голову от камеры. Бабкина релаксировала, восстанавливаясь после поезда при помощи йоги.

"Улучшаю качество своей жизни после длительного поезда

Йога - это мое спасение вот уже 7 лет

Что мне даёт/дала ЙОГА:

Избежала операцию на шее ( после падения был разрыв связок и сухожилий, год ходила в ошейнике, постоянные блокады, лечебная физкультура. Ничего не помогло. Меня готовили к операции… и тут ЙОГА, через пол года я выбросила ошейник и забыла этот страшный сон.", - написала Снежана под фотографией.

Напомним, жена Сергея Бабкина Снежана в розовом мини поразила моложавым видом рядом с мужем

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