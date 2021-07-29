Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала себя во время отдыха
Как пишет Politeka.net, Снежана и Сергей женились более 10 лет назад. У пары были проблемы из-за измен музыканта, но сейчас семья все уладила и наслаждается друг другом. Снежана, как и Сергей, активно ведет Инстаграм, где делится с украинцами своими мыслями.
На новом фото Светлана показалась в мини-топе и лосинах. Красотка сидела у окна, закрыв глаза и повернув голову от камеры. Бабкина релаксировала, восстанавливаясь после поезда при помощи йоги.
"Улучшаю качество своей жизни после длительного поезда
Грустная дочь Ани Лорак встревожила видом на родине отца: "Софийка, все хорошо..."
Выяснилось, как по-настоящему зовут Могилевскую, Каменских и других звезд украинского шоубиза: "На Жмуре далеко не уедешь"
Украинцам решено раздать по 2 тысячи гривен: стало известно, кому ждать денег
Дочь Пугачевой Орбакайте сразила образом в обтягивающем платье и коже: "С возрастом все..."
Каменских на диване и без макияжа показала, чем соблазняет Потапа после разлуки: личные кадры
Йога - это мое спасение вот уже 7 лет
Что мне даёт/дала ЙОГА:
Избежала операцию на шее ( после падения был разрыв связок и сухожилий, год ходила в ошейнике, постоянные блокады, лечебная физкультура. Ничего не помогло. Меня готовили к операции… и тут ЙОГА, через пол года я выбросила ошейник и забыла этот страшный сон.", - написала Снежана под фотографией.
Напомним, жена Сергея Бабкина Снежана в розовом мини поразила моложавым видом рядом с мужем
А еще Politeka писала, что жена Бабкина после признаний мужа в неверности заговорила о переменах в жизни
Также Politeka сообщала, что жена Сергея Бабкина после его откровений об изменах появилась с импозантным мужчиной