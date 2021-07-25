Жена популярного украинского певца Сергея Бабкина Снежана поделилась с поклонниками кадрами из "Вечора прем'єр", куда пришла вместе с мужем

Как пишет Politeka.net ,украинская актриса театра и кино, 36-летняя танцовщица часто делится с фанатами снимками в своем Instagram. Так, в этот раз Снежана Бабкина побывала на "Вечорі прем'єр" с Екатериной Осадчей и поделилась этим с поклонниками. Снежана опубликовала серию своих и фото с Сергеем Бабкиным.

"1 или 2?",- лаконично подписала публикацию Снежана.

Заметим, что для "Вечора прем'єр" женщина выбрала элегантное белое платье с глубоким разрезом, которое подчеркнуло ее фигуру и обнажило стройные ноги. Обулась Снежана в белые кроссовки, ведь предпочитает удобство.

Поклонники звездной пары оценили кадры и оставили много комментариев.

"Вы такие классные!Всегда положительные 🔥👏 ", "Люблю обоих! Выбрать не реально 😂 ", "Какие вы классные ❤️😍😍😍 ", - пишут пользователи сети.

Ранее Politeka писала, что жена Бабкина после признаний мужа в изменах поразила откровением: "Я не спасаюсь...".

Напомним, что жена Бабкина показала, как работает, пока муж развлекается: "Все пошло не по плану!".

А еще Politeka сообщала, что жена Бабкина после признаний мужа в неверности заговорила об изменениях в жизни: "последний шанс".