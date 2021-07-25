Жена популярного украинского певца Сергея Бабкина Снежана поделилась с поклонниками кадрами из "Вечора прем'єр", куда пришла вместе с мужем
Как пишет Politeka.net ,украинская актриса театра и кино, 36-летняя танцовщица часто делится с фанатами снимками в своем Instagram. Так, в этот раз Снежана Бабкина побывала на "Вечорі прем'єр" с Екатериной Осадчей и поделилась этим с поклонниками. Снежана опубликовала серию своих и фото с Сергеем Бабкиным.
"1 или 2?",- лаконично подписала публикацию Снежана.
Заметим, что для "Вечора прем'єр" женщина выбрала элегантное белое платье с глубоким разрезом, которое подчеркнуло ее фигуру и обнажило стройные ноги. Обулась Снежана в белые кроссовки, ведь предпочитает удобство.
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Поклонники звездной пары оценили кадры и оставили много комментариев.
"Вы такие классные!Всегда положительные 🔥👏 ", "Люблю обоих! Выбрать не реально 😂 ", "Какие вы классные ❤️😍😍😍 ", - пишут пользователи сети.
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