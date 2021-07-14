Дружина Сергія Бабкіна Сніжана показала, як виглядають звичайні будні в їхній родині

Не так давно подружжя знову опинилося в центрі скандалу: Бабкін в інтерв'ю розкрив подробиці про свої зради. Музикант зізнався, що більше сотні жінок, з якими він зрадив своїй дружині, були повіями. Сама ж Сніжана заявила, що пробачила свого чоловіка, і тепер у них в родині нібито все добре.

Зараз вона продовжує активно вести свою сторінку в Instagram, показуючи кадри з життя. Як пише Politeka.net, у новому відео Бабкіна показала звичайний будній день свого сімейства.

На кадрах Бабкін з одним із синів сидить перед будинком на килимку, а його дружина зі щіткою в руках розчищає доріжку від листя. Музикант починає грати на гітарі, розважаючи сина, а його дружина в цей момент весело пританцьовує, не відриваючись від своєї роботи.

"Включила камеру, щоб зняти сторіз, але все пішло не за планом! І добре!", - написала Бабкіна.

Її пыдписники тут же відреагували на публікацію.

"Здорово! Ловимо ритм!", "Обожнюю вас", "звичайно. Чекаю ще", "Ось це ви чудики! У хорошому сенсі слова", "у вас ноги шикарні", - пишуть люди.

Нагадаємо, дружина Бабкіна після зізнань чоловіка в невірності заговорила про зміни в житті.

Як повідомляла Politeka, дружина Бабкіна в обтягуючій сукні приголомшила видом на концерті чоловіка.

Також Politeka писала, що дружина Сергія Бабкіна після його одкровень про зради з'явилася з імпозантним чоловіком.