Дружина відомого музиканта Сергія Бабкіна Сніжана зробила заяву

Сніжанна Бабкіна - дружина і менеджер українського популярного виконавця Сергія Бабкіна. Не так давно музикант розповів в інтерв'ю про свої багаторазові зради дружині, після чого пара опинилася в центрі скандалу. Сніжана заявляє, що вже все налагодилося і на даний момент в родині все добре. Про це повідомляє Politeka.net.

Сніжана Бабкіна активно веде соціальні мережі. На цей раз дівчина поділилася в Instagram одкровенням і доповнила його яскравою фотографією. На знімку вона в топі з глибоким декольте і короткій спідниці рожевого кольору.

"Коротко про те, як пройшли мої вихідні: мокра І щаслива



Як я рятуюся від спеки?



Ну, по-перше я не рятуюся, а намагаюся насолоджуватися! Теплий період - він такий короткий. І навіть, отримуючи його, ми хочемо швидше перелетіти в холод. А там що? Будемо сидіти і чекати Сонечка.



А може вистачить постійно чогось очікувати? Почнемо Насолоджуватися?



Спробуйте зміщувати акценти з негативу і втоми на щось приємне, яке відбувається з вами щогодини! А воно відбувається! Важливо бачити!"- заявляє Сніжана Бабкіна.

У коментарях шанувальники підтримали дівчину: "Геніально", "Спасибі за корисні поради", "Дуже креативне рішення", "Я тягнуся від вас. Сама ловлю себе на тому що найчастіше повторюю за вами такий спосіб думок".

Нагадуємо, дружина Бабкіна в обтягуючій сукні приголомшила видом на концерті чоловіка: «Я так кайфую від...»

Раніше повідомлялося, дружина Бабкіна після скандальних одкровень чоловіка про зради знову звернулася до українців: подробиці і фото

Politeka розповідає, дружина Бабкіна показала, як працює, поки чоловік розважається: "Все пішло не за планом!"





