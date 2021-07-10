Сніжана Бабкіна, менеджер і дружина музиканта Сергія Бабкіна, здивувала закликом

36-річна мама трьох дітей (двоє з яких від Сергія) останнім часом захоплюється духовними практиками, більше того, проводить майстер-класи. Сніжана розповідає і вчить своїх шанувальників, як "отримати енергію і ресурс для активного, яскравого, щасливого життя, повного любові до себе і світу".

Бабкіна присвятила цьому черговий пост у себе в Instagram, зробивши анонс марафону, передає Politeka.net.

"Мої улюблені! ️☀️Ми проведемо разом прекрасні 2 тижні - 2 тижні чарівного шляху до усвідомленості, любові до себе, гармонії, чудесного перетворення! 💫 Якщо ви не встигли приєднатися до нашої Ѕнежной сім'ї, але дуже хочете - є останній шанс це зробити!", - йдеться в повідомленні.

Дружина музиканта супроводила пост яскравим портретним фото, на якому позувала в легкій блузі кремового відтінку і в стильному капелюшку їй в тон.

Мабуть, практики й медіатції, якими захоплюється Сніжана, дійсно мають ефект. Нещодавно її чоловік зізнався на всю країну в численних зрадах. Бабкін розповів, як зустрічався з панянками легкої поведінки за спиною у дружини. Сніжана, коментуючи одкровення чоловіка, повідомила, що вже пробачила його і зараз в їхній родині все добре.

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