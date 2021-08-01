Жена популярного украинского певца Сергея Бабкина Снежана без стеснения пощеголяла в чем мать родила
Как пишет Politeka.net, пикантное фото 36-летняя супруга исполнителя и многодетная мама выложила у себя фотоблоге.
Как известно, на личной странице в Инстаграм женщина собрала многочисленную аудиторию и регулярно делится с ней публикациями о любви и гармонии внешнего и внутреннего мира, которые способны натолкнуть на важные мысли и действия.
Этот раз не стал исключением. Супруга Бабкина рассказала, что нужно, чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону. Для этого, по словам Снежаны, необходимо отправить негативное прошло в корзину.
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На фото, которым она проиллюстрировала свой пост, она попозировала совсем без одежды перед окном. Женщина стояла спиной к камере в проеме окна на фоне красивейшего морского пейзажа.
Фанаты пришли в восторг от увиденного.
«Сладенька»,
«Фото огонь»,
"Ох, Снежана, ну какая Вы! великолепная!", - пишут в сети.
Ранее Politeka писала, что жена Бабкина после признаний мужа в изменах поразила откровением: "Я не спасаюсь...".
Напомним, что жена Бабкина показала, как работает, пока муж развлекается: "Все пошло не по плану!".
А еще Politeka сообщала, что жена Бабкина после признаний мужа в неверности заговорила об изменениях в жизни: "последний шанс".