Жена популярного украинского певца Сергея Бабкина Снежана впервые призналась, почему обижалась на мужа долгое время

Как пишет Politeka.net, об этом 36-летняя супруга 42-летнего исполнителя и многодетная мама рассказала в своем блоге в Инстаграм.

«Вы знаете, я очень долгое время несколько лет назад обижалась на Сережу по утрам за то, что он после завтрака забывал говорить мне «Спасибо». Но теперь, у него есть «правая рука» на всякий случай. Елисей Сергеевич мне вместо папы может говорить «Спасибо», - рассказала она.

При этом Снежана показала своего младшего сына, который говорит ей «Спасибо».

Напомним, Сергей Бабкин и Снежана Вартанян (девичья фамилия) оформили брак в 2009 году.

Сейчас супруги воспитывают троих детей: дочь Веселина, сыновей Артура и Елисея. Отметим, Снежана рассказывала, что имя младшего ребенка пришло ей во сне.

Также у Сергея Бабкина есть сын Илья (от первого брака).

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