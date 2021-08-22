Український музикант Сергій Бабкін поділився з фанатами радістю
Як пише Politeka.net, Сергій Бабкін є популярним українським музикантом. Виконавець нещодавно зізнався, що безліч разів зраджував дружині, але зараз у пари все добре. Також співак активно веде Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Бабкін показався у футболці і штанях. Музикант стояв на сцені біля стійки з мікрофоном, а в руці можна помітити гітару.
"Ранок у Маріїнському палаці.
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А якщо серйозно-вперше тут! Велика честь для мене", - розповів Сергій, поставивши геолокацію на президентську резиденцію.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
" Неначе в Пітері. Аж очам не повірила)))"," Щось схоже як в Пітері, там є палац схожий на цей)", "сподіваюся, це не буде Хрещатик, через який шумлять всі", "а коли концерт", "Браво, маестро".
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